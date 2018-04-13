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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AMASYA’da, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi  öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, Amasya’nın Tugay kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Osman K., (33) yönetimindeki 05 AE 244 plakalı otomobil akaryakıt...

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
AMASYA’da, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi  öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Amasya’nın Tugay kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Osman K., (33) yönetimindeki 05 AE 244 plakalı otomobil akaryakıt istasyonundan çıkarak karşı tarafta bulunan Tugay istikametine geçmek istediği sırada karşı yönden gelen Abdullah Berat A., (18) yönetimindeki 05 NC 479 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ve arkasında bulunan Furkan Mustafa K., (19) yola savruldu. Motosiklet sürücüsü Abdullah Berat A. hayatını kaybetti. Yaralanan Furkan Mustafa K. ile otomobilin sürücüsü Osman K. ise  ambulansla hastaneye kaldırıldı. Furkan Mustafa K.’nın, durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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