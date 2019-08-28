Son Dakika
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
NİĞDE'de, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra, Yarhisar Mahallesi Çamardı Bulvarı'nda meydana geldi. Yusuf Özgen'in kullandığı 51 AV 004...
GÜVENLİK 28.08.2019, 17:04
NİĞDE'de, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Yarhisar Mahallesi Çamardı Bulvarı'nda meydana geldi. Yusuf Özgen'in kullandığı 51 AV 004 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan Ergün Karabacak yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ergün Karabacak'ın yaşamını yitirdiğini, oğlu Muhammet Karabacak ile otomobil sürücüsü Yusuf Özgen'in de yaralandığını belirledi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çayırlı Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin başkanı olduğu öğrenilen Ergün Karabacak'ın cansız bedeni ise otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğleden sonra, Yarhisar Mahallesi Çamardı Bulvarı'nda meydana geldi. Yusuf Özgen'in kullandığı 51 AV 004 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan Ergün Karabacak yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ergün Karabacak'ın yaşamını yitirdiğini, oğlu Muhammet Karabacak ile otomobil sürücüsü Yusuf Özgen'in de yaralandığını belirledi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çayırlı Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin başkanı olduğu öğrenilen Ergün Karabacak'ın cansız bedeni ise otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
26°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 28 Ağustos 2019
|İmsak
|04:47
|Güneş
|06:19
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:53
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0