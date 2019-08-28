Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

NİĞDE'de, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.Kaza, öğleden sonra, Yarhisar Mahallesi Çamardı Bulvarı'nda meydana geldi. Yusuf Özgen'in kullandığı 51 AV 004 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan Ergün Karabacak yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ergün Karabacak'ın yaşamını yitirdiğini, oğlu Muhammet Karabacak ile otomobil sürücüsü Yusuf Özgen'in de yaralandığını belirledi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çayırlı Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin başkanı olduğu öğrenilen Ergün Karabacak'ın cansız bedeni ise otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.