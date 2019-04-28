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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), () - AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, yolcu konumunda bulunan Özge Varlık (31) ise hayatını kaybetti. Kaza, bugün gündüz saatlerinde Denizli-Aydın...

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), () - AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, yolcu konumunda bulunan Özge Varlık (31) ise hayatını kaybetti.
Kaza, bugün gündüz saatlerinde Denizli-Aydın Devlet Kara yolu üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Mustafa Demir idaresindeki 45 FZ 757 plakalı motosiklet, Aydın yönünden Nazilli ilçesine seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde ilerleyen Süleyman A. (Arı) yönetimindeki 09 NY 444 plakalı otomobilin sola dönüş yapmak için manevra yapması sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa Demir ile arkasında yolcu konumunda bulunan Özge Varlık yola savrularak metrelerce sürüklendi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Varlık ile Demir'i ambulansla  Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazada ağır yaralanan Özge Varlık yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mustafa Demir'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi. 

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