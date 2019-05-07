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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.  Kaza, Küçük Kızılhisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiya göre, Önder Satılmış'ın (49) kullandığı 05...

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. 
Kaza, Küçük Kızılhisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiya göre, Önder Satılmış'ın (49) kullandığı 05 HH 282 plakalı otomobil, Halep Bulvarı kavşağından karşı yola geçmeye çalışan Ramazan Bayındır (38) yönetimindeki 27 J 1664 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 3 kişi ile otomobil sürücüsü Önder Satılmış ve adı öğrenilmeyen eşi yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihabarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
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