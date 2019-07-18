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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Sandıklı- Hocalar karayolunun 22'nci kilometresi Saltık köyü yakınlarında meydana geldi. Halil Kılıç...

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Sandıklı- Hocalar karayolunun 22'nci kilometresi Saltık köyü yakınlarında meydana geldi. Halil Kılıç yönetimindeki 20 UF 105 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yunus Aydoğdu yönetimindeki 35 HEL 94 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, Halil Kılıç ve yanındaki Zayide Kılıç ile diğer araçtaki sürücüsü Yunus Aydoğdu ve Zeki Aydoğdu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Halil Kılıç, buradaki müdahalesinin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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