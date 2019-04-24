Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, otomobil ile tekstil malzemesi yüklü minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde D-100 yolu Gebze Jandarma Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kürşat Demir yönetimindeki 34 LLM 28 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde ilerleyen Kadir Karslı yönetimindeki 34 DA 4267 plakalı tekstil malzemesi yüklü minibüsü arkadan çarptı. Minibüs devrilirken, savrulan otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, Kürşat Demir ile Kadir Karslı ve eşi Hacer Karslı yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karslı çifti Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Kürşat Demir ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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