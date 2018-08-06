Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, bir otomobilin, karşıdan gelen kamyonet ile çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Buldan- Güney karayolunun 10'uncu kilometresindeki Çamköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Buldan'dan Güney yönüne giden İsmail Saman'ın (49) kullandığı 64 NB 356 plakalı otomobil, karşıdan gelen Muhteşem Hakan İlkkutlu (50) yönetimindeki 34 BE 9469 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, yaklaşık 2 metrelik şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü İsmail Saman olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan 14 yaşındaki Ömer Şahal ile kamyonet sürücüsü Muhteşem Hakan İlkkutlu yaralandı. Durumu ağır olan 2 yaralı, ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Saman'ın cesedi de jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Buldan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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