Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i çocuk 3 ölü, 2 yaralı

Ahmet İNCE/GÖRDES (Manisa), () - MANİSA'nın Gördes ilçesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MASKİ) ait kamyonet ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Gördes- Demirci yolunun Kızıldam Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Gördes'in kırsal Şeyhyayla Mahallesi'nden Manisa yönüne giden Ahmet Şengül'ün (31) kullandığı 45 M 2051 plakalı otomobil, karşı yönden gelen MASKİ'ye ait Mehmet Kaya yönetimindeki 45 DA 157 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, 2 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin elektronik eşya fabrikasında çalışan sürücüsü Şengül, araçtaki kayınvalidesi Elveda Kahraman (50) ve oğlu Ekrem Şengül (3) yaşamını yitirdi. Sürücünün eşi Emine Şengül (29) ve diğer aracın şoförü Mehmet Kaya ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulansla Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Şengül ailesinin, hafta sonu memleketleri Gördes'in Şeyhyayla Mahallesi'nde düzenlenen hayır yemeğine katıldıktan sonra Manisa'daki evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI