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Otomobil ile kamyon çarpıştı : 1 ölü

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (), SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde kamyonle çarpışan otomobilde sıkışan 24 yaşındaki Elif Nur Dişli hayatını kaybetti. Kaza bu akşam Samsun'un Bafra İlçesi'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Bedirhan Dişli...

Otomobil ile kamyon çarpıştı : 1 ölü

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (), SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde kamyonle çarpışan otomobilde sıkışan 24 yaşındaki Elif Nur Dişli hayatını kaybetti.
Kaza bu akşam Samsun'un Bafra İlçesi'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Bedirhan Dişli yönetimindeki 55 NE 565 plakalı otomobil, Samsun istikametinden Alaçam İlçesi'ne giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritte bulunan 67 TN 781 plakalı kamyona çarparak takla attı. Şoför Bedirhan Dişli ve yanında bulunan Elif Nur Dişli yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle çıkarılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Elif Nur Dişli, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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