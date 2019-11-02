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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. İnegöl yönüne giden Ali Koçan (37) yönetimindeki 16 UT 780 plakalı hafif ticari araç ile...
GÜVENLİK 01.11.2019, 14:52
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.
İnegöl yönüne giden Ali Koçan (37) yönetimindeki 16 UT 780 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Emine Okutan (43) yönetimindeki16 Y 4545 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Savrulan her iki araç da yoldan çıktı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Tolunay Koyaş (39) ve otomobildeki Yahya Koçan (33) ve Murat Yıldız (45) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen araçlar da çekicilerle kaldırıldı.
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