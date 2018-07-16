Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, İzmit- Kandıra yolu Çubuklu Osmaniye köyü mevkisinde meydana geldi. Fikret Ersin yönetimindeki 34 RE 9585 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Ercan Öz'ün kullandığı 59 UH 860 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücü Ercan Öz ile hafif ticari araçtaki eşi Emine, çocukları Ahmet Eren ve Batuhan Öz yaralandı. Olay yerine ihbarla gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıya ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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