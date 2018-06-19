Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28...

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında, D-400 yolu Gültepe kavşağında meydana...

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında, D-400 yolu Gültepe kavşağında meydana geldi. Yan yoldan kara yoluna çıkan Zeki Demirbay yönetimindeki 16 BZG 84 plakalı otomobil ile aynı yolda giden Veysel Döner'in kullandığı 23 BC 205 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki araç da refüje çıkarak, durabildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Zeki Demirbay'ın (57) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Pervin Turan (40), Nejmiye Turan (32), Umut Can (24), Veysel Döner (45), Gülbahar Döner (42), Tunahan Döner (12) ve Hüseyin Can Döner (8) sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Zeki Demirbay'ın cenazesi, kesin ölüm nedenin tespit edilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325