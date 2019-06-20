Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA () - ŞANLIURFA'da, hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Suat Yılmaz yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Karaköprü Maşuk TOKİ yolunda meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Suat Yılmaz yönetimindeki 34 GF 5738 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 BDT 407 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, iki otomobil de hurdaya dönerken, 2 sürücü ve otomobildeki Yavuz Tuncay yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Suat Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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