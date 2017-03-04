Otomobil ile cip çarpıştı; 3 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), () - KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Alhan Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Kökbudak yönetimindeki 42 V 2924 plakalı otomobil, Yavuz Filikçi yönetimindeki 42 ESJ 44 plakalı ciple çarpıştı. Kazada sürücüler Kökbudak ve Filikçi ile otomobilde bulunan Erol Genç yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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