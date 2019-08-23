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Otomobil ile çarpışan motosikletli Yunus polisi, yaralandı
ADANA'da otomobil ile çarpışan motosikletli Yunus polisi yaralandı. Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Baraj Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Duygu K. yönetimindeki 35 EA...
GÜVENLİK 22.08.2019, 22:43
ADANA'da otomobil ile çarpışan motosikletli Yunus polisi yaralandı.
Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Baraj Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Duygu K. yönetimindeki 35 EA 4357 plakalı otomobil ile Yunus polisinin kullandığı motosiklet, aynı yönde gittikleri sırada kavşakta çarpıştı. Motosikletin devrilmesi sonucu polis memuru, bacaklarından ve kollarından yaralandı. Ekip arkadaşlarının anons ile kazayı bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı polis, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Duygu K., ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Baraj Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Duygu K. yönetimindeki 35 EA 4357 plakalı otomobil ile Yunus polisinin kullandığı motosiklet, aynı yönde gittikleri sırada kavşakta çarpıştı. Motosikletin devrilmesi sonucu polis memuru, bacaklarından ve kollarından yaralandı. Ekip arkadaşlarının anons ile kazayı bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı polis, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Duygu K., ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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