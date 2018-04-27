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Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

KARABÜK'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet A. yaralandı. Kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşayan otomobil sürücüsü Eren S. (19), çevredekilerin verdiği su ile yüzünü yıkadı. Kaza öğle saatlerinde, 100'üncü Yıl...

Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı
KARABÜK'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet A. yaralandı. Kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşayan otomobil sürücüsü Eren S. (19), çevredekilerin verdiği su ile yüzünü yıkadı.
Kaza öğle saatlerinde, 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Eren S. yönetimindeki 78 BR 824 plakalı otomobil ile Mehmet A. yönetimindeki 78 SA 782 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletle yola düşen Mehmet A. hafif yaralandı. Mehmet A. olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsü Eren S., yol kenarındaki kafede sandalyeye oturup bir süre bekledi. Büyük üzüntü yaşayan Eren S., çevredekilerin verdiği su ile yüzünü yıkayıp polislerin yanına giderek ifade verdi.

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