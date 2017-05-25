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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve eşi öldü

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() - HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 56 yaşındaki Emrullah Çalışkan ve arkasında bulunan eşi 53 yaşındaki eşi Muteber Çalışkan yaşamını yitirdi. Kaza, Arsuz-İskenderun...

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve eşi öldü

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() - HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 56 yaşındaki Emrullah Çalışkan ve arkasında bulunan eşi 53 yaşındaki eşi Muteber Çalışkan yaşamını yitirdi.
Kaza, Arsuz-İskenderun Karayolu'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. İskenderun'daki iş yerlerini kapattıktan sonra evlerine gitmek üzere motosikletleri ile yola çıkan Emrullah ve Muteber Çalışkan çifti, Arsuz Pamir Sitesi yakınlarında, plakası ve sürücüsünün adı açıklanmayan bir otomobille çarpıştı. Kazada Çalışkan çifti ağır yaralandı. Ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrullah Çalışkan ve Muteber Çalışkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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