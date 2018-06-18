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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hamza Korkmaz (56) yaşamını yitirdi. Kaza, dün Gölbaşı- Adıyaman karayolunda meydana geldi. Servet Kaymak (54) yönetimindeki...

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hamza Korkmaz (56) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün Gölbaşı- Adıyaman karayolunda meydana geldi. Servet Kaymak (54) yönetimindeki 24 EP 478 plakalı otomobil ile Hamza Korkmaz'ın kullandığı 02 EH 554 plakalı motosiklet Akpınar köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hamza Korkmaz, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan motosiklet sürücüsü Hamza Korkmaz, doktorların çabasın karşın kurtarılamadı. Korkmaz'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, otomobil sürücüsü Kaymak gözaltına alındı.

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