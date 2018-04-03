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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü 

MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde, kavşaktan çıkmak isteyen Yakup Toraman idaresindeki otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Lütfü Sunar hayatını kaybetti.  Kaza, saat 18.00 sıralarında Muğla Fethiye Karayolu Gürköy Kavşağı'nda...

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü 
MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde, kavşaktan çıkmak isteyen Yakup Toraman idaresindeki otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Lütfü Sunar hayatını kaybetti. 
Kaza, saat 18.00 sıralarında Muğla Fethiye Karayolu Gürköy Kavşağı'nda meydana geldi. Göcek'den Dalaman yönüne giden emekli başkomiser Ömer Lütfü Sunar (66) idaresindeki 48 RT 1979 plakalı motosiklet, kavşaktan çevre yoluna çıkmak isteyen Yakup Toraman idaresindeki 48 D 4243 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Sunar yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Sunar'ı ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Sunar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adamın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Otomobil sürücüsü Toraman jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. 
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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