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Otomobil ile çarpışan minibüsteki 4 kişi yaralandı

MANİSA'da, otomobille çarpışan minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzeri Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye önünde meydana geldi. Manisa'dan İzmir istikametine giden Ali...

Otomobil ile çarpışan minibüsteki 4 kişi yaralandı
MANİSA'da, otomobille çarpışan minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzeri Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye önünde meydana geldi. Manisa'dan İzmir istikametine giden Ali Çınar (38) yönetimindeki 45 S 1881 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde aynı yönde seyreden Tolga Saydam (29) yönetimindeki 45 M 5499 plakalı minibüsü arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kaldırıma çıkarken, minibüs ise savrularak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Çınar yara almazken, minibüs sürücüsü Tolga Saydam ile araçta bulunan kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ile  minibüsün çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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