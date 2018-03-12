Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 4 yaralı kaçtı

KARAMAN'da hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki 3 yaralı, olay yerine gelen başka bir araçla kaçtı. Polis kazaya karışan sürücü ve yaralıları tespit...

Otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 4 yaralı kaçtı
KARAMAN'da hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki 3 yaralı, olay yerine gelen başka bir araçla kaçtı. Polis kazaya karışan sürücü ve yaralıları tespit etmek için çalışıyor.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Dülger (22) yönetimindeki 42 CYJ 16 plakalı otomobil ile 34 ZD 3461 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç sürücüsü ve hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen başka bir araçla hafif ticari araç sürücüsü ve 3 yaralı kaçtı. Otomobil sürücüsü İsmail Dülger ise çağırılan ambulans ile Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan sürücü ve yaralıları tespit etmek için çalışma başlattı.

FOTOGRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314