Otomobil ile biçerdöver çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SAMSUN'da otomobil ile biçerdöverin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Kaza, Bafra ilçesi Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Eyüp Kırımlı yönetimindeki 52 DB 511 plakalı otomobil ile Mehmet Sanma yönetimindeki biçerdöver çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Sezai Köse olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Kırımlı ile Ufuk Türk ve Uğur Akar ise yaralandı.Bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar, Bafra İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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