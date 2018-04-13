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Otomobil iki araca çarptı: 7 yaralı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobilin önünde ilerleyen otomobil ile TIR'a çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza saat 20.30 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Kuruçay köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte...

Otomobil iki araca çarptı: 7 yaralı
BOLU'da, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobilin önünde ilerleyen otomobil ile TIR'a çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza saat 20.30 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Kuruçay köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Muhammed Gökalp yönetimindeki 34 HF 7299 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen Musa Atmaca idaresindeki 34 FL 8659 plakalı otomobile, ardından da Musa Karapınar idaresindeki 34 KP 3499 plakalı TIR'a çarptı. Otomobil  bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Muhammed Gökalp, eşi Nurşan, çocukları Eda (2), Mayide (4) ile annesi Gülistan, babası Abdülselam ve akrabası Gülçin Gökalp yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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