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Otomobil hırsızları parkta çekirdek yerken yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da park halindeki otomobili çalan biri Suriye uyruklu 2 kişi, parkta çekirdek yerken yakalandı. Olay, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşısında...

Otomobil hırsızları parkta çekirdek yerken yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da park halindeki otomobili çalan biri Suriye uyruklu 2 kişi, parkta çekirdek yerken yakalandı.
Olay, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşısında meydana geldi. Park halindeki 26 DH 891 plakalı otomobilin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayın meydana geldiği bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, şüphe üzerine bir parkta çekirdek yiyen iki kişinin kimlik sorgusu ve üst aramasını yaptı. Aramada, 37 yaşındaki Murat Kızıl ile Suriye uyruklu 18 yaşındaki Abdülmecit El Başe olduğu belirlenen kişilerin üzerinde, uzaktan kumanda ile bir araca ait anahtar bulundu. Çelişkili ifadeler veren şüpheliler, gözaltına alındı.
Başe, emniyetteki sorgusunuda 26 DH 891 plakalı otomobili çalıp, merkez Karatay İlçesi Nakipoğlu Mahallesi'ndeki boş araziye bıraktıklarını söyledi.
Hırsızlık suçundan poliste kaydı bulunan Murat Kızıl ise, 10 gün önce parkta tanıştığını söylediği Başe'nin, kapılarının açık olduğunu ve üzerinde anahtarının bulunduğunu söylemesi üzerine, aracı gezmek için aldıklarını öne sürdü.
Otomobil sahibine teslim edilirken, şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor. 

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