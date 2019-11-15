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Otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı
KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişiden sürücü Bahar Bayram (30), sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza, saat 15.30 sıralarında...
GÜVENLİK 15.11.2019, 18:03
KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişiden sürücü Bahar Bayram (30), sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı’nda meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Bahar Bayram yönetimindeki 06 GCP 76 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti ve Fatih Yılmaz(25) idaresindeki 34 BTB 797 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddediyle savrulan hafif ticari araç, özel hastanenin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Bahar Bayram, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla çıkarıldı. Bayram ile beraberinde bulunan Hatice Burken ve hafif ticari aracın sürücüsü Yılmaz, ambulanslarla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı’nda meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Bahar Bayram yönetimindeki 06 GCP 76 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti ve Fatih Yılmaz(25) idaresindeki 34 BTB 797 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddediyle savrulan hafif ticari araç, özel hastanenin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Bahar Bayram, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla çıkarıldı. Bayram ile beraberinde bulunan Hatice Burken ve hafif ticari aracın sürücüsü Yılmaz, ambulanslarla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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