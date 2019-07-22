Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

AĞRI'nın Patnos ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde, Ağrı- Van yolu mezarlık kavşağında meydana geldi. Ali İhsan Kaya yönetimindeki 04...

Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
AĞRI'nın Patnos ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. 
Kaza, akşam saatlerinde, Ağrı- Van yolu mezarlık kavşağında meydana geldi. Ali İhsan Kaya yönetimindeki 04 AU 052 plakalı otomobil ile Muhlis Yıldırım yönetimindeki 04 AL 241 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler Muhlis Yıldırım, Ali İhsan Kaya ile birlikte araçlarda bulunan Sevgül Zorlu, Yüksel Albaş, Bekir Özkaya, Kerem Demir ve Hanifi Oğuz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hanifi Oğuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.