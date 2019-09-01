Otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Süleyman İLTER/KÖYCEĞİZ (Muğla), ()- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Muğla...
Süleyman İLTER/KÖYCEĞİZ (Muğla), ()- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Muğla - Köyceğiz Karayolu'nun Bağcılar Mevkisi'nde meydana geldi. Muğla'dan Köyceğiz yönüne giden Hasan Sarıöz yönetimindeki 48 NV 135 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmur suyu tahliye kanalına savruldu. Bir süre burada sürüklendikten sonra geçtiği karşı şerite geçen otomobil, İbrahim Demirel yönetimindeki 43 AF 495 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü çiftçi Hasan Sarıöz (54) olay yerinde yaşamını yitirirken, hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Demirel ile eşi Ceyda ve kızları Belinay ile Ceylinaz Demirel yaralandı.
Ambulanslarla Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, bildirildi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Sarıöz'ün cesedi ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kaza nedeniyle 2 saat süreyle kapan yolda trafik araçların çekilmesinin ardından normala döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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