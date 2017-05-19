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Otomobil gaz kaçağından alev aldı, sürücü yaralandı

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, () - KONYA'da Yasin A. akaryakıt istasyonunda yakıt alırken, kaçak yapan LPG tankından sızan gaz alev aldı. Yüzünde hafif yanıklar oluşan Yasin A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, bugün saat 14.45 sıralarında...

Otomobil gaz kaçağından alev aldı, sürücü yaralandı

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, () - KONYA'da Yasin A. akaryakıt istasyonunda yakıt alırken, kaçak yapan LPG tankından sızan gaz alev aldı. Yüzünde hafif yanıklar oluşan Yasin A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün saat 14.45 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Fatih Mahallesi İstanbul Yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yasin A., akaryakıt istasyonuna gelip önce LPG doldurdu. Ardından benzin almak için pompa değiştirdi. Otomobile benzin doldurulurken, iddiaya göre LPG tankındaki gaz kaçağından dolayı alevler yükseldi. Alevler kısa sürede kendiliğinden sönerken o sırada araç içinde bulunan Yasin A., araçtan çıkıp canı zor kurtardı. Bu sırada akaryakıt istasyonu çalışanları yangın tüpleriyle müdahale etti. Ardından aracı akaryakıt pompaları yanından uzaklaştırdı.
Yüzünde hafif yanıklar oluşan Yasin A. da ambulansla  hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonunun işletme müdürü Mustafa Sarıkulak, "LPG tankındaki gaz kaçağından dolayı alevlerin yükseldiği belirlendi'' dedi.

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