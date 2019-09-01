Son Dakika
Otomobil, emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Suriye uyruklu Ahmet Kassab'ın emniyet şeridindeki otomobili, arkadan başka otomobilin çarpmasıyla bariyerleri aşıp, ters döndü. Kazada Kassab yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde,...
GÜVENLİK 01.09.2019, 10:33
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Suriye uyruklu Ahmet Kassab'ın emniyet şeridindeki otomobili, arkadan başka otomobilin çarpmasıyla bariyerleri aşıp, ters döndü. Kazada Kassab yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Akyazı ilçesi TEM yolunun İstanbul yönünde meydana geldi. Emrah Akbaş'ın kullandığı 34 KP 7372 plakalı otomobil, Suriyeli Ahmet Kassab yönetimindeki emniyet şeridinde park halinde duran 34 MM 4830 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Kassab'ın kontrolünden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak, ters döndü. Kazada Suriyeli sürücü Ahmet Kassab ile aracındaki Muhammet Kassab, Ali Ahmet, Mahmut Cüneyt Şuveyhene, Mustafa Cüneyd Şuveyhene, Muhammed Şuveyhene ve diğer sürücü Emrah Akbaş ile otomobilindeki Şükrü, Aynur ve İsmail Akbaş yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 10 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Kassab, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde, Akyazı ilçesi TEM yolunun İstanbul yönünde meydana geldi. Emrah Akbaş'ın kullandığı 34 KP 7372 plakalı otomobil, Suriyeli Ahmet Kassab yönetimindeki emniyet şeridinde park halinde duran 34 MM 4830 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Kassab'ın kontrolünden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak, ters döndü. Kazada Suriyeli sürücü Ahmet Kassab ile aracındaki Muhammet Kassab, Ali Ahmet, Mahmut Cüneyt Şuveyhene, Mustafa Cüneyd Şuveyhene, Muhammed Şuveyhene ve diğer sürücü Emrah Akbaş ile otomobilindeki Şükrü, Aynur ve İsmail Akbaş yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 10 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Kassab, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
27°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
|İmsak
|04:53
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|3
|7
|2. Çaykur Rizespor
|3
|7
|3. Fenerbahçe
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|3
|4
|8. Galatasaray
|3
|4
|9. Antalyaspor
|3
|4
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Malatyaspor
|2
|3
|12. Konyaspor
|3
|3
|13. Gazişehir
|2
|3
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|0
|18. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Erzurum BB
|3
|4
|8. Osmanlıspor
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Altay
|3
|4
|11. Bursaspor
|2
|3
|12. Balıkesirspor
|3
|3
|13. Menemen Belediyespor
|2
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. West Ham
|4
|7
|6. Arsenal
|3
|6
|7. M. United
|4
|5
|8. Sheffield United
|4
|5
|9. Chelsea
|4
|5
|10. Tottenham
|3
|4
|11. Burnley
|4
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|3
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Real Betis
|3
|3
|14. Getafe
|3
|2
|15. Villarreal
|2
|1
|16. Granada
|2
|1
|17. Eibar
|2
|1
|18. Valencia
|2
|1
|19. Espanyol
|2
|1
|20. Leganés
|3
|0