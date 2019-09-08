Otomobil elma bahçesine uçtu: 5 yaralı

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde yoldan çıkan otomobilin elma bahçesine uçtuğu kazada 5 kişi yaralandı.



Isparta- Konya karayolunun Gelendost ilçesi yakınlarında saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, Ümmühan Seyirci'nin kullandığı 07 LB 019 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarına savrulup elma bahçesine uçan araçtaki sürücü Ümmühan Seyirci, Neşe Dursun Çetin, Muhammet Yusuf Çetin, Alperen Çetin ve Serdar Çetin yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılardan 2'si Isparta'ya, diğerleri de Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Otomobil daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.