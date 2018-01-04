Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

Otomobil, elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Ergenekon Kavşağı İzmir-Ankara Karayolu paralelindeki...

Otomobil, elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Ergenekon Kavşağı İzmir-Ankara Karayolu paralelindeki tali yolda meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Mehmet Karakaya (52), yönetimindeki 64 LD 828 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Mehmet Karakaya ile yanındaki eşi Emine Karakaya'yı (53) ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle kopan elektrik telleri nedeniyle Avşar Mahallesi'nde elektrik kesintisi oldu.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,