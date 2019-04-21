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Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada Nagihan Naciye Şanlı (35) ile Hollandalı Helena Meijers (60) yaşamını yitirirken, sürücü Hüseyin Şanlı...

Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada Nagihan Naciye Şanlı (35) ile Hollandalı Helena Meijers (60) yaşamını yitirirken, sürücü Hüseyin Şanlı (31) ağır yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Karadağ mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Şanlı'nın kullandığı 07 MND 96 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Şanlı ile araçta bulunan Nagihan Naciye Şanlı ve Hollanda uyruklu Helena Meijers yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Şanlı, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Otomobilde sıkışan Nagihan Naciye Şanlı ile Helena Meijers de itfaiye ekibince kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Helena Meijers, ambulansla hastaneye götürülürken, yaşamını yitirdi, Nagihan Naciye Şanlı ise hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nagihan Naciye Şanlı ile Helena Maijers'in cansız bedenleri, morga konuldu. Sağlık durumu ağır olan Hüseyin Şanlı ise Alanya'daki hastaneye sevk edildi.
Hüseyin Şanlı'nın erkek kardeşinin eşi olduğu öğrenilen Nagihan Naciye Şanlı'nın, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.

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