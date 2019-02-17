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Otomobil elektrik direğine çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı

BURSA'da sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada, 1’i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Bent Caddesi’nde meydana geldi....

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı
BURSA'da sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada, 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Bent Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Mert Aslan yönetimindeki 16 NDL 72 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada, sürücü Aslan ile beraberinde Eren Önder ve Mustafa Zeytin yaralandı. Araçta sıkışan Mustafa Zeytin, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa Zeytin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Bu arada, takla atan otomobildekilerin kaza sırasında dinlediği müziğin hala çaldığı görüldü.

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