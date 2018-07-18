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Otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'ın Ulus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde, Ulus Ağaköy İnciler Köprüsü mevkiinde...

Otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'ın Ulus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza dün akşam saatlerinde, Ulus Ağaköy İnciler Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Zonguldak'tan Ulukaya Şelalesini görmeye gelen Turgay Yağcı (24) yönetimindeki 67 DK 806 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Turgay Yağcı ile Galip Serdaroğlu (55), ağır yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yarılardan Turgay Yağcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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