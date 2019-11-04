Son Dakika
Otomobil, düğünden dönenlerin aracına çarptı: 11 yaralı
DİYARBAKIR'da otomobilin, düğünden dönen aileyi taşıyan hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolundaki kırsal Kağıtlı Mahallesi yakınlarında...
GÜVENLİK 03.11.2019, 18:31
DİYARBAKIR'da otomobilin, düğünden dönen aileyi taşıyan hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolundaki kırsal Kağıtlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kulp ilçesinde katıldıkları düğünden sonra Bismil ilçesine dönen ailenin bulunduğu Abdulcebar Deniz'in kullandığı 21 TH 341 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 YA 771 otomobil çarptı. Kazada hafif ticari araç ters şekilde dururken, iki araçta bulunan 4'ü çocuk, 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini kaza yerinde yaptığı yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların acil servisteki tedavisi sürüyor.
Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolundaki kırsal Kağıtlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kulp ilçesinde katıldıkları düğünden sonra Bismil ilçesine dönen ailenin bulunduğu Abdulcebar Deniz'in kullandığı 21 TH 341 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 YA 771 otomobil çarptı. Kazada hafif ticari araç ters şekilde dururken, iki araçta bulunan 4'ü çocuk, 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini kaza yerinde yaptığı yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların acil servisteki tedavisi sürüyor.
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
|İmsak
|06:04
|Güneş
|07:31
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:38
|Akşam
|18:05
|Yatsı
|19:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Kasımpaşa
|10
|12
|11. Göztepe
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|9
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Erzurum BB
|10
|17
|5. Fatih Karagümrük
|10
|16
|6. Balıkesirspor
|9
|16
|7. Altay
|10
|15
|8. Bursaspor
|9
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5