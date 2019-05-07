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Otomobil direğe, ağaçlara ve park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, MOBESE kamerası direğine, ağaçlara ve park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada, otomobilin üstüne çıkan araçtaki 2 kişi...

Otomobil direğe, ağaçlara ve park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, MOBESE kamerası direğine, ağaçlara ve park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada, otomobilin üstüne çıkan araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Karamürsel D-130 yolu 4 Temmuz Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İ.G. (35) yönetimindeki 34 KC 6090 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki MOBESE kamerası direğine ve ağaçlara ardından da park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada otomobilin üzerine çıkarak, yan duran otomobilin sürücüsü İ.G. ve yanındaki M.K. yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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