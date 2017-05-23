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Otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa), ()-  MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, 48 yaşındaki Mehmet Gürcan idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Gürcan öldü, 2 kişi de...

Otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa), ()-  MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, 48 yaşındaki Mehmet Gürcan idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Gürcan öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Gürcan yönetimindeki 45 RA 3933 plakalı otomobil, Selendi İlçesi yönüne giderken sürücünün direksiyon kontrlünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Gürcan otomobilden fırladı. Araçta bulunan Mehmet Gürcan'ın çocukları 24 yaşındaki Nazmi ile 27 yaşındaki Çağlar Gürcan yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Gürcan'ın öldüğünü belirledi. Yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yapan sağlık ekipleri, Nazmi ve Çağlar Gürcan'ı ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirlenirken, babaları  Mehmet Gürcan'ın cesedi de savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

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