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Otomobil dereye yuvarlandı; 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Dursunbey İlçesi'nde dereye yuvarlanan otomobilin sürücü 33 yaşındaki Harun Deniz ile oğlu 8 yaşındaki Mustafa öldü, eşi 27 yaşındaki Melek Deniz ise yaralandı. Ailenin...

Otomobil dereye yuvarlandı; 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Dursunbey İlçesi'nde dereye yuvarlanan otomobilin sürücü 33 yaşındaki Harun Deniz ile oğlu 8 yaşındaki Mustafa öldü, eşi 27 yaşındaki Melek Deniz ise yaralandı. Ailenin 4 yaşındaki çocukları Uğur Deniz ise derede kayboldu.
Bursa'da yaşayan Deniz ailesi, bugün öğleden sonra hafta sonu tatilini geçirmek için memleketleri Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'ne gitmek için otomobille yola çıktı. Harun Deniz yönetimindeki 10 VR 306 plakalı otomobil, akşam saatlerinde Akyayla Mahallesi yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkıp dereye yuvarlandı. Aynı mahallede oturan yakınları, kazadan birkaç dakika önce kendilerini arayan Deniz ailesinin gecikmesinden şüphelenip aramaya çıktı. Deniz ailesinin otomobilini dere yatağında bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Melek Deniz'i, otomobilin yakınlarında bir ağaca tutunmuş, yaralı halde buldu. Harun Deniz ve oğlu Mustafa'nın ise otomobilden 100 metre ileride cansız bedenleri bulundu. Ailenin 4 yaşındaki çocukları Uğur'a ise ulaşılamadı.
Ağır yaralı, Melek Deniz, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı.
Jandarma ve UMKE ekiplerinin dere suyuna kapıldığı tahmin edilen küçük Uğur'u arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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