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Otomobil dereye uçtu, sürücü öldü
TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü Refik Kurt (74), hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, ilçenin Tüfekçi Mahallesi, Holo grup yolunda meydana geldi. İlçeye doğru giden Refik Kurt yönetimindeki...
GÜVENLİK 21.12.2019, 11:24
TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü Refik Kurt (74), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, ilçenin Tüfekçi Mahallesi, Holo grup yolunda meydana geldi. İlçeye doğru giden Refik Kurt yönetimindeki 61 SF 572 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Holo Deresi'ne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılıp ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Kurt, Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Refik Kurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, ilçenin Tüfekçi Mahallesi, Holo grup yolunda meydana geldi. İlçeye doğru giden Refik Kurt yönetimindeki 61 SF 572 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Holo Deresi'ne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılıp ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Kurt, Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Refik Kurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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