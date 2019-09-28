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Otomobil dereye uçtu; sürücü öldü
BARTIN’ın Ulus ilçesinde meydana gelen kazada dereye düşen otomobildeki Hilmi Genç (60) hayatını kaybetti. Kaza, saat 02.00 sıralarında Ulus’a bağlı Eldeş Köyü Gedikler Mahallesi’nde meydana geldi. ilçe merkezinden Eldeş köyüne giden...
GÜVENLİK 28.09.2019, 10:00
BARTIN’ın Ulus ilçesinde meydana gelen kazada dereye düşen otomobildeki Hilmi Genç (60) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Ulus’a bağlı Eldeş Köyü Gedikler Mahallesi’nde meydana geldi. ilçe merkezinden Eldeş köyüne giden Hilmi Genç idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi Hilmi Genç’in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç’in cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Ulus’a bağlı Eldeş Köyü Gedikler Mahallesi’nde meydana geldi. ilçe merkezinden Eldeş köyüne giden Hilmi Genç idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi Hilmi Genç’in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç’in cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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