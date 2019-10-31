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Otomobil dereye uçtu, sürücü merdivenle yukarı çıktı
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), ()- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, dereye uçup ters dönen aracın sürücüsü Sibel S., indirilen merdivenle yukarı çıktı. Kaza, Gölcük Şirinköy İpek Yolu Bulvarı’nda meydana geldi. Sibel S. yönetimindeki 41...
GÜVENLİK 29.10.2019, 18:48
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), ()- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, dereye uçup ters dönen aracın sürücüsü Sibel S., indirilen merdivenle yukarı çıktı.
Kaza, Gölcük Şirinköy İpek Yolu Bulvarı’nda meydana geldi. Sibel S. yönetimindeki 41 E 8070 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında bulunan dereye uçtu. Sibel S., ters dönen araçtan çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Az miktarda suyun bulunduğu derede kıyafetleri ıslanan Sibel S., itfaiyenin dere yatağına indirdiği merdivenle yukarı çıktı. 112 Acil ekibi Sibel S.’yi kontrol amacıyla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürdü.
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