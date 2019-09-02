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Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı (3)

CENAZELER MORGA KONULDU Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını Ayşe Aksu ile çocukları Zeliha ve Mustafa Baki Aksu'nun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık...

GÜVENLİK 01.09.2019, 23:33
Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı (3)

CENAZELER MORGA KONULDU
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını Ayşe Aksu ile çocukları Zeliha ve Mustafa Baki Aksu'nun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na konuldu.

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