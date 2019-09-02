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Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, akam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Kısık Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre sürücü ve...
GÜVENLİK 01.09.2019, 21:03
KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Kısık Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre sürücü ve plakası belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, akam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Kısık Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre sürücü ve plakası belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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