Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı (2)

ANNE VE 2 ÇOCUĞU ÖLDÜ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Kazada Ayşe Aksu (35) ile çocukları Zeliha Aksu (12) ve Mustafa Baki Aksu (7) hayatını kaybederken, sürücü Muhammet Bayrak (38), Ahmet Aksu (34) Emine Aksu (32), Veli Aksu (15) ve İsmail Aksu (38) yaralandı.

Ailenin, Karamanlı'daki hacdan dönen yakınlarını ziyaret ettikleri ve kazanın da dönüş yolunda meydana geldiği belirtildi.