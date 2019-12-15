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Otomobil, dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye yuvarlanması sonucu, biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Kaza, İnegöl- Yeniceköy yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Yeniceköy'e giden Ali Çelik (58) yönetimindeki...
GÜVENLİK 15.12.2019, 08:25
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye yuvarlanması sonucu, biri çocuk, 3 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl- Yeniceköy yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Yeniceköy'e giden Ali Çelik (58) yönetimindeki 16 AF 420 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye yuvarlandı. Kazada, Çelik ile yanındaki Tenzile Çelik (61) ve Berkay Çelik (3) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil ise dere yatağından vinç yardımıyla çıkarıldı.
Kaza, İnegöl- Yeniceköy yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Yeniceköy'e giden Ali Çelik (58) yönetimindeki 16 AF 420 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye yuvarlandı. Kazada, Çelik ile yanındaki Tenzile Çelik (61) ve Berkay Çelik (3) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil ise dere yatağından vinç yardımıyla çıkarıldı.
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