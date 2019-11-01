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Otomobil denize uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, özel liman sahasında denize uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Dün gece yarısı özel bir liman sahasında plotaj için servis hizmetinde kullanılan otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün...
GÜVENLİK 01.11.2019, 11:21
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, özel liman sahasında denize uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Dün gece yarısı özel bir liman sahasında plotaj için servis hizmetinde kullanılan otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, denize uçtu. Otomobilde bulunan işçi Emrah A. yaralı olduğu halde yüzerek denizden çıkmayı başardı. Ancak beraberinde bulunan Halil Durmuş (33) otomobilden çıkamadı.
İhbar üzerine harekete geçen, 112 Acil, itfaiye, polis, Sahil Güvenlik ekipleri ve Mudanya Deniz Polisi kurtarma çalışması başlattı. Ancak plotaj ekibinin dalgıçları Durmuş'un cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan incelemelerin ardından Halil Durmuş'un cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Dün gece yarısı özel bir liman sahasında plotaj için servis hizmetinde kullanılan otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, denize uçtu. Otomobilde bulunan işçi Emrah A. yaralı olduğu halde yüzerek denizden çıkmayı başardı. Ancak beraberinde bulunan Halil Durmuş (33) otomobilden çıkamadı.
İhbar üzerine harekete geçen, 112 Acil, itfaiye, polis, Sahil Güvenlik ekipleri ve Mudanya Deniz Polisi kurtarma çalışması başlattı. Ancak plotaj ekibinin dalgıçları Durmuş'un cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan incelemelerin ardından Halil Durmuş'un cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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