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Otomobil çöp kamyonuna çarptı: 5 yaralı

BURSA'da otomobil, dönüş için manevra yapan çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi hastanelerde tedaviye alındı.  Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.M., Osmangazi Belediyesi'ne...

GÜVENLİK 26.09.2019, 10:58
Otomobil çöp kamyonuna çarptı: 5 yaralı
BURSA'da otomobil, dönüş için manevra yapan çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi hastanelerde tedaviye alındı. 
Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.M., Osmangazi Belediyesi'ne ait 16 LP 827 plakalı çöp kamyonuyla, Kükürtlü Caddesi'nde 'U' dönüşü yapmak için manevra yaptı. Bu esnada T.U. idaresindeki 16 U 5645 plakalı otomobil çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle çöp aracının arkasında bulunan 2 temizlik görevlisi yola savruldu. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, sürücü ise otomobilde sıkıştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri, otomobil sürücüsü T.U.'yu sıkıştığı yerden çıkardı. 5 yaralı, civardaki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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