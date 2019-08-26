Otomobil çarpan Özbek kadın öldü

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu Mekhribon Saidova (36), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, saat 08.30 sıralarında, Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı üzerinde meydana geldi. Özbekistan asıllı, bir çocuk annesi Mekhribon Saidova, yolun karşısına geçmek istedi. Ancak Saidova'ya, Çiğli'den Karşıyaka yönüne giden F.S.(45) yönetimindeki, 35 AGP 665 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Sürücü F.S., Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından, gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Saidova'nın cenazesi ise, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.