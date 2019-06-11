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Otomobil çarpan kadın posta memuru öldü

MERSİN, () - MERSİN'de yolun karşısına geçmek isteyen posta memuru Arzu Kahramanoğlu(48), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, merkez ilçe Mezitli'de meydana geldi. Posta memuru Arzu Kahramanoğlu, yolun karşısına geçmek...

Otomobil çarpan kadın posta memuru öldü

MERSİN, () - MERSİN'de yolun karşısına geçmek isteyen posta memuru Arzu Kahramanoğlu(48), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, merkez ilçe Mezitli'de meydana geldi. Posta memuru Arzu Kahramanoğlu, yolun karşısına geçmek istedi. Ancak Zeynep K.'nin kullandığı 33 AAB 822 plakalı otomobil,  Kahramanoğlu'na çarptı. Ambulansla ağır yaralı olarak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Arzu Kahramanoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü Zeynep K. sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Kahramanoğlu gözyaşları içinde Mezitli Mezarlığı'nda defnedildi.

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