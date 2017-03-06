Otomobil çarpan İranlı öldü

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. 37 yaşındaki Cumali A. yönetimindeki 01 CAN 88 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Seyde Arajseyed Mousavi'ye çarptı. Çarpmanın şiddediyle ağır yaralanan Mousavi, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Cumali A. da gözaltına alındı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. 37 yaşındaki Cumali A. yönetimindeki 01 CAN 88 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Seyde Arajseyed Mousavi'ye çarptı. Çarpmanın şiddediyle ağır yaralanan Mousavi, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Cumali A. da gözaltına alındı.